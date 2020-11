LDC - OM - FC Porto : les compos probables

L'Olympique de Marseille joue sa dernière carte pour une possible qualification en 8ème de finale de la Ligue des champions. Les Marseillais reçoivent le FC Porto ce mercredi à 21 heures dans le cadre de la 4ème journée de la C1. Les Phocéens sont dans l'obligation de gagner pour ne pas être éliminés. Pour cette occasion, André Villas-Boas a convoqué un groupe quasi au complet où seul Nemanja Radonjic est absent. Le Serbe s'est blessé avec sa sélection pendant la trêve internationale. Du côté de Porto, Pepe, Iván Marcano, Mateus Uribe et Mouhamed Mbaye souffrent de différents pépins physiques et ne participeront pas à la rencontre.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe C

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - FC PORTO

OM : Mandanda (cap) - Sakai, Balerdi, Gonzalez, Amavi - Kamara, Rongier, Gueye, Sanson - Benedetto, Thauvin.

FC Porto : Marchesin - Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi - Oliveira (cap), Ndiaye - Corona, Otavio, Diaz - Marega.