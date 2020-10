LDC - OM/Man City : Villas-Boas explique ses choix pour son onze de départ

Pour tenter de réaliser l'exploit face à Manchester City, ce mardi soir (21 heures, Stade Vélodrome) lors de la 2ème journée de la Ligue des Champions, André Villas-Boas a réalisé des choix forts, optant pour un dispositif tactique en 5-3-2, sans Dimitri Payet ni Dario Benedetto, relégués sur le banc. Au micro de RMC Sport, l'entraîneur portugais des Ciel-et-Blanc a expliqué ses choix.

"Il faut faire des choix, opter pour une stratégie. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est un coaching gagnant. Si ça ne fonctionne pas, c'est un coaching perdant. Je connais le fonctionnement (rires). On va faire le maximum pour exploiter les petites faiblesses de City, une équipe complète. On veut profiter d'un moment d'instabilité chez eux, avec des appels dans le dos et des contres rapides. City maîtrise toujours la possession et on devra faire notre maximum sur nos petites chances", a indiqué le tacticien lusitanien chez nos confrères.