LDC - OM - Olympiakos : les compos probables

L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympiakos ce mardi à 21 heures dans le cadre de la 5ème journée de Ligue des champions. Si les Marseillais sont d’ores et déjà éliminés de la C1, ils doivent néanmoins impérativement s’imposer pour avoir une chance de se qualifier en Ligue Europa. Pour cette rencontre, André Villas-Boas a à sa disposition un groupe quasi complet. Seul Nemanja Radonjic (blessé) et Léo Balerdi (suspendu) sont absents. Les Grecs quant à eux sont privés de leur meneur de jeu Mathieu Valbuena qui souffre d’une blessure à la cuisse et Bruma sera également absent à cause d'un pépin physique. Hassan Mahgoub et Lazar Randjelovic sont malades et ne participeront pas à ce match.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe C

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - OLYMPIAKOS

OM : Mandanda (cap) - Sakai, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara - Thauvin, Cuisance, Payet - Benedetto

Olympiakos : Sa - Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas - Bouchalakis (cap), M'Vila, Camara - Fortounis, El-Arabi, Masouras