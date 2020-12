LDC - OM - Olympiakos : Pedro Martins ne comprend pas l'arbitrage du match

Hier soir, l'Olympique de Marseille a remporté son premier match de Ligue des Champions cette saison face à l'Olympiakos (2-1), notamment grâce à deux pénaltys. Deux fautes que l'entraîneur des Grecs Pedro Martins n'arrive pas à digérer.

"On est bien entré dans le match, on dominait, on ne faisait pas beaucoup de fautes, le ballon circulait bien et on contre-attaquait bien, aussi. On a fait une première mi-temps idéale. On n'a pas été bien concentré au début de la deuxième mi-temps en concédant ce premier penalty. Le deuxième penalty, je veux le revoir plus calmement, pour avoir un avis plus clair. On a perdu du rythme à cause de décisions arbitrales que je n'arrive toujours pas à comprendre, il donnait des cartons, parfois non. On est en Ligue des champions, et il y a des fautes que je ne comprends pas. Le deuxième but de l'OM nous a réveillés, on a tout fait pour égaliser, je ne pense pas que les Marseillais ont essayé de gagner du temps à la fin", a lancé le technicien portugais.