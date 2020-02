LDC - On connaît les compos de Lyon-Juventus !

Voici les compositions de départ du 8e de finale aller de Champions League opposant l'Olympique Lyonnais à la Juventus Turin. Comme pressenti, Rudi Garcia aligne une défense à cinq pour affronter les champions d'Italie, dont le onze de départ ne comporte pas non plus de véritable surprise.

Bruno Guimaraes et Karl Toko Ekambi ont respectivement été préférés à Thiago Mendes et Martin Terrier pour prendre place au milieu et en attaque. À noter que les jeunes Rayan Cherki et Amine Gouiri, présents dans le groupe retenu par Rudi Garcia, ne sont pas sur la feuille de match.

Ligue des champions - Huitièmes de finale

OLYMPIQUE LYONNAIS - JUVENTUS TURIN

Lyon : A.Lopes - Dubois, Denayer (C), Marcelo, Marçal, Cornet - B.Guimaraes, Tousart, Aouar - Toko Ekambi, M.Dembélé.

Juventus : Szczesny - Danilo, De Ligt, Bonucci (C), A.Sandro - Bentancur, Pjanic, Rabiot - Cuadrado, Dybala, C.Ronaldo.