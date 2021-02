LDC - Où se situent Kylian Mbappé et Erling Haaland dans l'histoire ?

En inscrivant respectivement un doublé et un triplé cette semaine en Ligue des Champions, Erling Haaland (20 ans) et Kylian Mbappé (22 ans) ont une nouvelle fois montré qu'ils étaient l'avenir du football mondial et affolent déjà les statistiques.

"J’aime la Ligue des champions et quand j’ai vu Mbappé marquer un hat-trick ça m’a motivé. Alors merci à lui". Après son doublé lors de la victoire (2-3) du Borussia Dortmund sur la pelouse du FC Séville lors du 8èmes de finale aller de la C1, Erling Haaland a ironisé sur son duel avec l'autre phénomène Kylian Mbappé, auteur d'un triplé face au Barça avec le PSG. Alors le mano a mano entre Haaland et Mbappé est-il la relève de celui entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ? S'il est encore tôt pour se prononcer, le norvégien et le français sont bien partis pour marcher sur les traces des deux extraterrestres.

Mbappé et Haaland devant CR7 et Messi

Les tableaux statistiques montrent même que les deux jeunes possèdent déjà une longueur d'avance au classement des buteurs en Ligue des Champions. En effet, Mbappé est le recordman du nombre de buts dans la compétition avant 21 ans avec 19 réalisations. Le champion du monde 2018 est talonné de peu par le numéro 9 de Dortmund qui en est désormais à 18. À titre de comparaison avant 21 ans, Lionel Messi n'avait inscrit "que" huit buts avec le FC Barcelone en C1 quand Cristiano Ronaldo n'avait toujours pas marqué. Auteur de son premier but dans la compétition à ses 22 ans, CR7 est aujourd'hui le meilleur passeur avec 41 offrandes, mais aussi le meilleur buteur avec 134 réalisations. Mbappé et Haaland ont donc encore du chemin.

Nombre de buts avant 21 ans en UEFA Champions League

19: Kylian Mbappé (Monaco, Paris)

18: Erling Haaland (Salzburg, Dortmund)

12: Karim Benzema (Lyon)

9: Patrick Kluivert (Ajax)

8: Obafemi Martins (Inter Milan)

8: Lionel Messi (Barcelona)

8: Raúl González (Real Madrid)

8: Javier Saviola (Barcelona)