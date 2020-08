LDC - Pep Guardiola : 'Lyon est une équipe extraordinaire !'

C'est la mine complètement défaite et le regard dans le vide que Pep Guardiola s'est présenté hier soir en conférence de presse pour analyser la défaite de Manchester City, éliminé par un vaillant Olympique Lyonnais (1-3). Mené en première période par un but de l'inévitable Maxwel Cornet, les Skyblues ont recollé au score par Kevin De Bruyne en deuxième avant que Moussa Dembélé ne s'offre un doublé assassin. "La deuxième période a été bonne, mais pas suffisamment, face à une équipe solide et agressive, comme toutes les formations françaises", a indiqué l'entraîneur mancunien devant les médias. "Nous ne réussissons pas franchir les quarts de finale, mais nous réessaierons de le faire dans le futur. Les statistiques montrent qu'on a été meilleur que les autres dans beaucoup de domaines, mais ça n'a pas été suffisant. Dans cette compétition, la tactique n'est pas le plus important. Dans les 15-20 dernières minutes de la première période, on était là. On s'est créé des occasions, mais on a commis des erreurs, et dans cette compétition."

Il y a deux ans, Lyon battait City en Angleterre en phase de poule (1-2), avant de concéder un nul spectaculaire au Groupama Stadium (2-2). Guardiola n'est pas parvenu à battre l'OL, et a souhaité loué avec les classes la qualité du collectif rhodanien. " Lyon défend aussi bien, agressivement. C'est une équipe de contre-attaque, avec beaucoup d'engagement et d'agressivité, c'est une équipe extraordinaire, félicitations à eux. Avec Aouar, Caqueret et Guimaraes, ils ont trois joueurs exceptionnels au milieu. Lyon continuera à avoir des joueurs de cette trempe."