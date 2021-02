LDC - Plus de matchs et une 4ème place pour la France : le nouveau format de la LDC prend forme

Afin de ne pas disparaître au profit d'une Superligue, la Ligue des Champions pourrait subir des modifications, des réformes, et ce dès 2024. Retour en détails sur ce projet.

Mardi prochain, la Ligue des Champions fait son retour pour la phase finale de la compétition, notamment avec un FC Barcelone-Paris Saint-Germain alléchant. Si cette affiche fait saliver tous les amoureux du foot, l'UEFA compte bien proposer plus de matchs de ce niveau dès 2024, comme l'annonce L'Equipe ce mercredi. En effet, le mois prochain, le comité exécutif de l'instance européenne se réunit pour trancher concernant la nouvelle formule de la Ligue des Champions et les changements s'annoncent nombreux, à en croire le quotidien français. Ainsi, il y aurait plus de participants (36 au lieu de 32), de journées (10 au lieu de 6), de matchs (225 au lieu de 125), et le concept de matchs aller-retour lors de la phase de poule disparaitrait.

Le "système suisse", comme il est nommé, proposera 180 matchs au premier tour au lieu de 96, sous un format type championnat, avec des équipes étant classées par coefficient UEFA (dans 4 pots de 9 équipes). Le tirage au sort sera identique à celui du concept actuel, avec les équipes championnes dans le premier chapeau, et ensuite le coefficient indiquera l'ordre à suivre pour les prochains chapeaux. Selon les informations de L'Equipe, "une équipe du premier pot affrontera deux autres formations têtes de série, mais aussi trois du chapeau 2, trois du chapeau 3 et deux du chapeau 4." Alors, si l'on simule avec le PSG et les participants de cette saison, cela aurait pu donner les affiches suivantes toujours selon le quotidien français : PSG-Juve, Real Madrid-PSG, Dortmund-PSG, PSG-Manchester City et PSG-Chelsea !

Ainsi, pour accéder aux huitièmes de finale, il faudra finir parmi les 8 premiers du classement. Pour les places allant de la 9e à la 24e, il s'agira de seizièmes de finale. Au-delà de la 24e place, ce sera l'élimination. Les clubs n'iront pas en Europa League. Ainsi, les matchs pourraient se disputer du mardi au jeudi, obligeant les grands clubs à aligner un onze "type" la semaine pour ne pas perdre des points et laisser filer la qualification, et à faire tourner le week-end en championnat. Mais comme le rappelle Lars-Christer Olsson, le président des Ligues européennes, "les clubs participants doivent obtenir leur qualification par le biais de leur Championnat".

Le football français pourrait tirer profit de cette réforme

Si ce nouveau projet peut faire grincer des dents, il risque toutefois d'être favorable au foot français ! En effet, cela pourrait offrir une 4ème place qualificative (contre 3 avec le concept actuel) à la LDC pour l'Hexagone, dans un format en 3+1. Le dernier devra tout de même passer par le tour préliminaire.

Par exemple, si ce projet avait été mis en place la saison dernière, Lille aurait était au 3e tour préliminaire de la LDC, et Rennes aurait été qualifié directement pour la même compétition. Si ce projet se confirme, le football français pourrait tirer profit de cette réforme.