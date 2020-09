LDC - Pour Nasser Al-Khelaïfi, le regard sur le PSG a changé après cette finale

Dans un entretien accordé à PSG Magazine, le magazine officiel du club, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur le parcours européen des Parisiens dans cette saison 2019/20. Finaliste de la LDC pour la première fois de ses 50 ans d'histoire, le club de la capitale a également balayé sa malédiction et les éliminations précoces en huitième ou quart de finale. Pour NAK, "il y aura un avant et un après : depuis ce 23 août 2020, les regards sur notre club ont changé" assure-t-il, dans des propos rapportés par CulturePSG. "Nous sommes désormais définitivement perçus comme une place forte du football international, une institution légitime et performante du sport mondial."

Le président qatari, en poste depuis 2012, a vu énormément de valeurs chez ses joueurs dans ce Final-8 au Portugal. "Comme l’espérait tant l’immense communauté de nos supporters, nous avons fait honneur au maillot, à la grande histoire et à l’esprit de conquête du PSG. Notre parcours européen se sera nourri de notre incroyable capacité de résilience. Plusieurs fois, nous avons chuté au cours de ces dernières années. À chaque fois, nous nous sommes relevés et, à force de mieux cerner ce qu’il nous manquait encore pour grandir, nous avons fini par trouver notre voie. Cette voie qui n’avait jamais conduit le Paris Saint-Germain aussi haut". Selon lui, ses joueurs avaient un "supplément d'âme" jamais vu auparavant dans la capitale. "Je garderai toujours en mémoire ces images extrêmement fortes de l’unité des joueurs au cours de ces dernières semaines capitales qui ont fait basculer à jamais le destin de notre club. Unité sur le terrain, dans le vestiaire, à l’hôtel dans tous ces moments de la vie collective qui construisent un groupe qui gagne. Match après match, voir ces images de liesse depuis Lisbonne aura donné à notre groupe une force incommensurable".