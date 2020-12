LDC - PSG - Basaksehir : le corps arbitral insulté pendant le match ?

Depuis de nombreuses heures, les observateurs de football analysent les différentes images pour éclaircir l'affaire entre Pierre Webo et le quatrième arbitre de la rencontre qui opposait le Paris Saint-Germain à Basaksehir. L'un d'entre eux vient de dévoiler des images qui apporteront de nouveaux éléments à l'enquête ouverte par l'UEFA. Le journaliste roumain Emanuel Roşu révèle d'après des sources proches du corps arbitral, que Pierre Webo aurait qualifié les arbitres de la rencontre de "gitans" dès la deuxième minute.

Plus préoccupant, on entend à la 14ème minute au début de l'altercation entre l'entraineur adjoint et le quatrième arbitre quelqu'un lancer depuis le banc du club stambouliote "in my country, Romanians are gypsy" (dans mon pays, les Roumains sont considérés comme des gitans, en français). Selon L'Equipe, la personne qui a tenu ses propos aurait poursuivi sa phrase en disant "mais je ne peux pas te le dire" afin de donner une leçon au corps arbitral. Une vidéo qui ne manquera pas de faire parler.

BREAKING: Voice from the back "In my country, Romanians are gypsy!" No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won't advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t