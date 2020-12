LDC - PSG - Basaksehir : L'arbitre sort du silence et s'excuse

Hier soir, lors du match entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir, le 4e arbitre Sebastian Coltescu, a eu des mots racistes envers le staff turc, ce qui a causé l'arrêt du match. L'arbitre principal de la rencontre, Ovidiu Hategan, a d'abord hésité avant de répondre mais il a tout de même confié quelques mots sur Europe 1 pour faire entendre sa voix, sans pour autant trop se dévoiler. "Nous ne pouvons faire aucune déclaration, on doit d’abord parler à l’UEFA. En temps normal, je vous aurais répondu volontiers, mais pas ce soir. Bien sûr que nous sommes désolés, mais respectez notre silence, et comprenez la situation", a-t-il déclaré.

De plus, par le biais d'un compte Twitter à son nom, le présentant comme "arbitre depuis 1996, certifié Fifa depuis 2006", le responsable de ce tsunami, Sebastian Coltescu, a publié un message d'excuse. Cependant, le compte n'est pas certifié et n'a été créé qu'en décembre 2020. Ainsi, l'authenticité de ce tweet n'est pas prouvée. L'arbitre a exprimé un malentendu et s'est excusé."Désolé pour le malentendu. Mon intention n'a jamais été le racisme. Dans un tel environnement, les gens ne peuvent parfois pas exprimer correctement leurs sentiments et peuvent être mal compris. Je m'excuse au nom de la ligue des champions de l'UEFA. J'espère que vous comprenez".

Sorry for the misunderstanding. My intention was never racism. In such an environment, people sometimes cannot express their feelings correctly and can be misunderstood. I apologize on behalf of the uefa champions league. I hope you understand. @UEFA #notoracism #uefa pic.twitter.com/90aiDSi2aU