LDC - PSG - Basaksehir : l'UEFA aurait conclu qu'il n'y a eu aucun cas de racisme !

Quelques mois après les incidents lors de PSG - Baskasehir, impliquant de potentielles insultes racistes du quatrième arbitre envers Pierre Webo, l'UEFA aurait tranché. Selon le journal roumain Pro Sport, l'enquête de l'instance européenne aurait conclu qu'il n'y avait aucun cas de racisme lors de cet incident ! Ainsi, on apprend qu'aucune mesure disciplinaire ne sera prise contre les arbitres Coltescu, Sovre ou Okan Buruk, tous impliqués dans cette affaire.

BREAKING NEWS: According to Romanian paper PRO Sport UEFA's inquiry regarding the incidents at PSG vs Basaksehir involving the Romanian refs concluded it was NO CASE of racism in Paris! pic.twitter.com/pHanllPqkk