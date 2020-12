LDC - PSG - Basaksehir : La presse européenne s'indigne des propos racistes du 4e arbitre

Ce matin, les unes de la presse sportive européenne traitent presque toutes de l'arrêt du match entre le PSG et Istanbul Basaksehir hier soir en Ligue des Champions, après les accusations de propos racistes tenus par le 4e arbitre de la rencontre Sebastian Coltescu, envers Pierre Webo, entraîneur adjoint du club turc. Pour rappel, la rencontre n'a duré que 13 minutes. Cette affaire a provoqué un tremblement de terre qui relègue au second plan parfois les enjeux sportifs de la première soirée de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. En effet, il faut dire que l'évènement est une première. Car pour la première fois de l'histoire de la compétition, un match a été arrêté à l'initiative des joueurs pour dénoncer ce dérapage.

En France déjà, L'Equipe titre bien évidemment sur le scandale, en évoquant "le ras-le-bol" du racisme. En Espagne, As met en une ce scandale. "Stop au racisme.", et relègue au second plan la performance de l'ancien Madrilène Cristiano Ronaldo face au Barça, et le match important du Real, ce mercredi soir. Dans le même temps, en Italie, le doublé de Ronaldo face au Barça fait la Une de la Gazzetta dello Sport, mais le journal transalpin accuse aussi le comportement du 4e arbitre, en titrant : "arbitre raciste". Par ailleurs, les principaux journaux anglais s'attardent aussi sur ce fait gravissime, qui partagent la Une avec l'élimination de Manchester United face à Leipzig. D'ailleurs, en Allemagne, le premier article du site Sport Bild est consacré aux évènements au Parc des Princes.