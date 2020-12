LDC - PSG - Basaksehir : le passif troublant des arbitres

A la suite de l'incident d'hier soir entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basaksehir, plusieurs retours se font entendre aujourd'hui, notamment en Roumanie, ou le journaliste roumain Emanuel Roşu a évoqué un arbitre au passé assez trouble. En effet, ce dernier a indiqué que le 4e arbitre Sebastian Colţescu s’est déjà fait remarquer dans le championnat roumain pour des décisions controversées, qu’il a été retiré des listes FIFA il y a deux semaines et que cette campagne européenne devait être sa dernière. Mais ce n’est pas tout.

Roşu a rappelé également qu’Ovidiu Hațegan, l’arbitre central de PSG-Basaksehir, s’est lui aussi fait remarquer lors d’un derby entre le Steaua et le Dynamo Bucarest il y a quelques années, en avouant ne pas avoir entendu de cris racistes, alors que tout une tribune de supporters du Dynamo mimait des cris de signe en direction des joueurs, et plus particulièrement Gnohere. Une affaire qui a fait scandale en Roumanie. Pour rappel, Hațegan n’a rien dit quand Colţescu lui a dit ses propos racistes pour demander l’exclusion de Webo. Un détail à prendre en compte donc.

A few years ago, Hategan was in charge of a derby between Dinamo and FCSB. AN ENTIRE stand was making monkey chants towards FCSB striker Gnohere, a former Dinamo player. Hategan said he didn't hear anything. https://t.co/p0MC6jatYu