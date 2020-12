LDC - PSG - Basaksehir : les deuxième et troisième buts parisiens inscrits par Neymar et Mbappé (vidéos)

On n'arrête plus le PSG. Après l'ouverture du score de Neymar d'une sublime frappe enroulée, les Parisiens ont inscrit les deuxième et troisième buts dans la foulée. Neymar, sur un contre express, double la mise à la 38ème minute, tandis que Mbappé a marqué sur un pénalty, obtenu par Neymar, à la 42ème.

