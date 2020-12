LDC - PSG - Basaksehir : Tuchel justifie ses choix

Le Paris Saint-Germain affronte l'Istanbul Basaksehir ce soir, dans le cadre de la dernière journée de phase de poules de Ligue des Champions. Pour cette confrontation, l'entraîneur parisien Thomas Tuchel a choisi de mettre en place un 5-3-2 sans Angel Di Maria (32 ans) et Moïse Kean (20 ans). Le technicien allemand a justifié ses choix au micro de RMC Sport.

"On a fait de bons matchs avec cette structure. On a la possibilité de défendre très haut, c’est le plan pour récupérer rapidement le ballon avec un pressing très haut. Ça donne la possibilité d’attaquer dans un style très agressif, d’être toujours actif et de défendre en avançant. C’est l’objectif de mettre la pression sur l’équipe adverse. Les choix ? Ils ne sont pas contre Angel ou Moïse, mais pour les joueurs titulaires. Ce sont des décisions difficiles, mais on a aussi besoin d’un banc fort. C’est nécessaire", a confié Tuchel.