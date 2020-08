LDC - PSG/Bayern : Dante refuse de prendre parti

Patrick Vieira et Dante étaient en conférence de presse ce vendredi avant le match entre Nice et Lens (dimanche, 17h). Les deux Niçois ont évoqué la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, dimanche soir. Si l'entraîneur français a désigné le club parisien comme le favori, le capitaine des Aiglons, qui a évolué au Bayern (2012 - 2015), ne s'est pas positionné. "J'ai un très grand respect pour le Bayern Munich. C'est un club qui m'a ouvert les portes de beaucoup de mes rêves. J'ai envie de voir un très, très bon match, j'espère que le meilleur gagnera", a-t-il confié. "Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait au moins une équipe française en finale qui peut représenter notre Championnat".

Le défenseur central est ensuite revenu sur son passage à Munich où il a notamment gagné la LDC en 2013. "Dans les clubs comme ça, qui ont une identité très forte, il y a une habitude quotidienne de faire toujours le maximum, que ce soit contre Augsbourg, Mayence ou n'importe quel match. Tout le monde est toujours concentré. Donc, quand arrivent des finales, tu n'as pas à changer tes habitudes. C'est une force", a expliqué le Brésilien.