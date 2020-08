LDC - PSG/Bayern : Di Maria se confie avant la finale

Auteur d'un but et deux passes décisives lors de la demi-finale du Paris Saint-Germain contre Leipzig (0-3), Angel Di Maria (32 ans) a porté les siens vers le grand rendez-vous de dimanche contre le Bayern. Une finale qu'attend avec impatience l'attaquant argentin. "Nous savons qu'ils ont des joueurs incroyables et qu'ils sont dans une forme incroyable, mais nous avons aussi de bons joueurs, notre propre système, notre propre façon de jouer", explique le vainqueur de la compétition en 2014 avec le Real Madrid au site de l'UEFA. "Je pense que nous avons un groupe qui mérite de gagner la Ligue des champions."

En quête d'un premier titre européen avec le PSG, Di Maria considère un potentiel sacre comme inoubliable. "Quand ils ont changé de lieu à Lisbonne, j'ai eu une sensation étrange dans mon corps qui m'a rappelé le bon vieux temps où j'ai vécu ici pendant trois ans, et à quel point j'étais heureux à Lisbonne pendant ces années", lance l'ex du Benfica. "Gagner ce dixième titre ici (en 2014 avec le Real Madrid) était quelque chose d'incroyable pour Madrid et je suis devenu une partie de l'histoire du club. Mais, gagner un premier titre ici (Paris) serait inoubliable pour moi personnellement, car c'est mon objectif depuis mon arrivée."