LDC - PSG-Bayern : Kingsley Coman félicité par... Kimpembe

Presnel Kimpembe ressent "90% de rage" après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions, dimanche. Ça ne l'empêche pas d'exprimer sa fierté envers son "frère" Kingsley Coman, son ancien coéquipier du centre de formation parisien, qui s'est transformé en bourreau des champions de France en inscrivant de la tête l'unique but du match. "Général, je suis fier de toi", a posté le défenseur du PSG sur Twitter.

10% de fierté mais 90% de rage. La fierté d’avoir été enfin là, la rage d’avoir été enfin si près, avec ce groupe là et battus par un but de mon frère ...

Général, je suis fier de toi.

Que cette rage reste dans nos ventres pour repartir au combat et gagner.

⚔️🔴🔵 #LAFORCE pic.twitter.com/sJRKOxWQJ1