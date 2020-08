LDC - PSG-Bayern : Kingsley Coman offre l'avantage au Bayern ! (vidéo)

Kingsley Coman donne l'avantage au Bayern Munich dans cette finale de Ligue des Champions ! L'ancien Parisien marque d'une superbe tête qui trompe Keylor Navas (59ème). C'est son 3ème but de la saison dans cette compétition. Les Bavarois mènent 1-0 face à Paris !

Coman was once the youngest player ever to play for PSG, tonight he's out to break their hearts #UCLfinal #PSGBayern



