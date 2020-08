LDC - PSG/Bayern : Kylian Mbappé offre ses dernières sensations avant la finale

A quelques heures de la première finale de Ligue des Champions de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé est revenu sur son état d'esprit et celui de ses partenaires. En duplex depuis Lisbonne pour l'émission Téléfoot sur TF1, le prodige analyse avec sérénité ce rendez-vous au sommet contre le Bayern Munich.

Maillot d'entraînement du Paris Saint-Germain sur les épaules, le sourire aux lèvres et la parole claire et nette, Kylian Mbappé (21 ans) reflète à lui seul l'état d'esprit parisien. Décontracté avant l'un des rendez-vous les plus importants de sa jeune carrière, le champion du monde est confiant avant sa première finale de Champions League face à l'impressionnant Bayern Munich. "On est confiants, on croit en nos qualités, notre groupe, on va continuer à faire ce que l'on a fait sur les matchs précédents", explique l'ancien monégasque au micro de Téléfoot. "On va être dans la continuité, pas tétanisé. L'enjeu est grand, mais nous devons garder nos principes de jeu. Gagner cette finale est notre objectif, c'est pour ça que l'on travaille toute l'année."

Sans crainte, le natif de Bondy a tenu a souligner la bonne humeur qui règne dans le groupe de Thomas Tuchel. "Il n'y a jamais de peur, c'est un match de football, nous voulons écrire l'histoire et sommes décontractés. Au moment venu tout le monde sera concentré, ce n'est pas la peine de trop rentrer dans cette finale avant l'heure. Il faut être tranquille en groupe, dans la bonne humeur et être bon au moment venu."

Vainqueur de la Coupe du Monde en 2018 avec les Bleus, l'attaquant français (34 sélections, 13 buts) ressent les mêmes émotions qu'en Russie. "L'ambiance est similaire à la Coupe du Monde car tout le groupe est tourné vers le même objectif. Il n'y a pas vague", indique l'intéressé. "Dans une grande compétition, tout le groupe doit y croire, le staff même les gens qui nous accompagne, c'est important. Tout le club y croit, on marche tous vers la même direction. La pression ça se gère bien. J'ai toujours rêvé de jouer ce genre de match. Je vais me préparer tranquillement, j'aurai plus de rythme avec la demi-finale pour préparer tout ce qui reste dans mon corps. Cela peut être ma finale, mais si c'est celle d'un autre je prends aussi (rire)."