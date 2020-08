LDC - PSG-Bayern : l'appel au calme de l'OM auprès de ses supporters

Via un tweet, l'Olympique de Marseille a appelé "au calme et à la responsabilité" ses supporters concernant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern. Alors que des débordements ont eu lieu mardi dans la cité phocéenne à la suite de la qualification des Parisiens en finale, le club marseillais espère qu'il n'y aura aucune violence ce soir.

"Le football et Marseille, c’est une histoire unique, une relation fusionnelle, une ferveur populaire inégalée et des rivalités légendaires. Ce soir, l’OM appelle au calme et à la responsabilité, parce que la violence ne règle rien. Nous sommes et resterons #AJamaisLesPremiers" est-il écrit. Par ailleurs, le JDD a dévoilé, ce dimanche, que l'OM ne félicitera pas le PSG en cas de victoire ce soir.