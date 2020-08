LDC - PSG-Bayern : la déception de Kylian Mbappé

Quelques heures après la défaite de son équipe (1-0) face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a laissé un message plein d'humilité sur ses réseaux sociaux : "déçu de ne pas conclure cette année avec la plus belle des récompenses, mais la vie est faite ainsi. On s'est battus de toutes nos forces. Félicitations au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant cette aventure" peut-on lire sur son compte Instagram. Le champion du monde (21 ans) aura moins d'une semaine pour digérer cet échec puisqu'il sera de retour sur les terrains avec le PSG dès samedi face à Lens (21h00).