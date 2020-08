LDC - PSG-Bayern : la réaction de Neymar

Le PSG s'est incliné 1 but à 0 contre le Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, hier soir. Alors qu'il avait été étincelant lors de ce Final 8, Neymar a totalement loupé sa finale. Le Brésilien a perdu beaucoup de ballons et n'a jamais réussi à inquiéter Neuer. Au coup de sifflet final, l'attaquant parisien n'a pu retenir ses larmes. S'il est resté mué face aux médias, Neymar a tout de même écrit un message sur ses réseaux sociaux. "Perdre fait partie du sport. Nous avons tout tenté, nous avons lutté jusqu'au bout. Merci pour le soutien et l'affection de chacun de vous". L'ex-Barcelonais a également félicité le Bayern Munich.

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020