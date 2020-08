LDC - PSG-Bayern : le coaching de Tuchel a déplu à certains joueurs...

Les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo ne se réchauffent pas, à en croire Le Parisien, qui fait le point sur les dernières tensions apparues entre le directeur sportif du PSG et son entraîneur, ces dernières semaines, notamment sur la question du mercato. Le journal francilien rapporte également que certains joueurs n'ont pas compris le management de l'allemand, il y a huit jours en finale de la Ligue des Champions face au Bayern (défaite 0-1). "Certains joueurs (...) ont regretté en privé la gestion tactique de la rencontre par leur entraîneur et les changements effectués ne font pas jaser que les supporteurs parisiens", écrivent nos confrères, qui avaient déjà fait état de questionnements du vestiaire à l'égard de Tuchel, fin juillet.

Pour rappel, en finale, le coach parisien avait attendu l'heure de jeu pour faire entrer Marco Verratti à la place de Paredes (65e), avant de lancer Julian Draxler (72e à la place de Herrera), Layvin Kurzawa (80e à la place de Bernat) et Eric Choupo-Moting (80e à la place de Di Maria). Mauro Icardi, Pablo Sarabia et Idrissa Gueye étaient eux restés sur le banc.