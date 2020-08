LDC - PSG/Bayern : Neymar veut marquer l'histoire

Véritable leader du PSG depuis le début du final-8, Neymar est probablement dans la forme de sa vie. A 28 ans, la superstar brésilienne est revenue sur la possibilité de soulever la première Ligue des Champions de l'histoire du club.

Trois buts et quatre passes décisives. Les statistiques de Neymar en Ligue des Champions cette année ne sont pas exceptionnelles. Mais elles reflètent son nouveau rôle au Paris Saint-Germain. Plus concerné par le jeu et le collectif, le Brésilien est à la base de la construction et rayonne par sa technique. Il était l'une des interrogations côté francilien avant le démarrage du final-8. Le voici en principale menace pour un Bayern qui devra le surveiller de très près en finale demain.

Auteur de deux caviars à Lisbonne, un contre l'Atalanta pour Marquinhos contre l'Atalanta (2-1), et un autre magique pour Angel Di Maria face à Leipzig (3-0), l'ancien barcelonais ne marque pas, mais rend meilleur les autres. Voilà sûrement le moteur du club de la capitale durant cette phase finale inédite de C1. A la veille de disputer sa première finale, le PSG part dans l'inconnu contre le quintuple vainqueur de l'épreuve. Pour Neymar, l'occasion de marquer l'histoire est tout bonnement unique.

"On n’a jamais été aussi proches d’y arriver !"

"Gagner La Ligue des champions est spécial, je le sais", a lancé l'intéressé au Daily Mail. "Mais la gagner avec le PSG le serait encore plus, car ça serait entrer dans l'histoire - et c'est exactement ce que je suis venu faire ici. Même s’il y a un prestigieux adversaire en face, rentrer bredouille de Lisbonne n'est pas une option. La demi-finale a été une très bonne performance mais personne ne se souvient qui remporte les demi-finales. Le Bayern sera un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs"

Neymar, proche de décrocher sa seconde Ligue des Champions, cinq après son sacre à Berlin avec le Barça, sent un groupe prêt à se transcender pour battre la grande équipe de Munich. L'ex-joueur de Santos est confiant avant la tant attendue finale. "Nous sommes aussi à un haut niveau et je sens que je joue mon meilleur football depuis que je suis à Paris. C'est là que nous voulons être. Les propriétaires ont un grand projet et une partie de ce projet est d’être considéré comme les meilleurs d’Europe. Et on n’a jamais été aussi proches d’y arriver. C’est pourquoi nous devons rester concentré." Rendez-vous demain à 21h00 pour savoir si les ambitions de l'homme transféré le plus cher de l'histoire (222 millions d'euros) sont réalistes ou non.