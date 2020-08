LDC - PSG/Bayern : Niko Kovac sera 'pour le Bayern évidemment'

De passage en conférence de presse ce vendredi après-midi, Niko Kovac, l'entraîneur de l'AS Monaco, n'a pu échapper aux questions entourant la finale de la Ligue des Champions programmée ce dimanche soir (21 heures) et opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, son ancienne équipe. S'il n'a pas trop voulu s'épancher sur le sujet, le technicien croate espère évidemment une victoire des Bavarois.

"J'étais effectivement l'entraîneur du Bayern, mais maintenant je suis totalement concentré sur l'AS Monaco. Bien sûr que je regarderai le match, les deux équipes ont de très bons joueurs. Mais parlons de l'AS Monaco et de notre match contre Reims (grand sourire)", a-t-il confié, et de poursuivre devant l'insistance des journalistes : "Il n'y a pas de favoris. Les deux équipes sont en grande forme. Vous avez vu le quart du Bayern, la demi-finale du PSG. Je ne peux pas dire. Je ne sais pas... Mais si vous me demandez pour qui je serai, pour le Bayern évidemment".