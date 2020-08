LDC - PSG/Bayern : Pastore donne son avis sur les chances parisiennes

Depuis son départ du Paris Saint-Germain en 2018, Javier Pastore (31 ans) vit une période bien délicate à l'AS Roma où il n'a disputé que 32 matchs en deux ans. Pour L'Equipe, l'attaquant argentin a offert son analyse sur le club de la capitale, qualifié pour la première finale de Ligue des Champions de son histoire. "J'ai vu une équipe du PSG très unie, solidaire", indique l'intéressé. "Défensivement, offensivement, tout le monde est impliqué. On voit que c'est une équipe qui ne veut qu'une chose, gagner. Au milieu et devant, les gars sont au top, chacun peut gagner le match à lui seul. En défense, c'est du compact. Je les sens bien. Ils ont une équipe qui a tout pour remporter une telle compétition.

Les hommes de Thomas Tuchel sont sur une pente particulièrement positive selon "El Flaco". "Le PSG a pu compter sur ses joueurs importants. A part Marco Verratti qui, espérons-le, sera là pour la finale. Les années précédentes, on avait toujours des cadres blessés ou suspendus. Psychologiquement, ça pesait lourd. En 2018 et 2019, Neymar était absent et quand tu dois te débrouiller sans ton joueur clé... Même si tu as d'autres super joueurs comme Mbappé, Di Maria et Cavani, une telle absence te met dans des dispositions négatives. Avec cette finale, Paris franchit un cap supplémentaire. Le PSG a initié un projet complètement nouveau. Arriver en finale alors que le projet n'a pas dix ans (Qatar Sports Investments [QSI], a pris le contrôle du club en 2011), c'est magnifique. La remporter serait la récompense suprême mais, si ça tourne mal face au Bayern, ça restera une grande réussite dans tous les cas. Paris abordera les prochaines années de façon différente. Il a atteint le niveau ultime. Ça va apporter une confiance énorme aux joueurs actuels, comme à ceux de demain."