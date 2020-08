LDC - PSG/Bayern : Patrick Vieira désigne le PSG comme favori

De passage en conférence de presse ce vendredi midi, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, s'est prononcé sur la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, dimanche soir (21 heures). Pour le technicien des Aiglons, le club français est favori : "Pour moi, Paris est favori par rapport à ce qu'ils ont montré en quarts et en demi-finales. J'espère qu'ils vont gagner cette compétition", a indiqué l'entraîneur du Gym, et de rappeler "la très bonne chose" et "le beau message" pour la Ligue 1 d'avoir placé deux de ses représentants en demi-finales de la compétition.