LDC - PSG/Bayern : Thiago Silva se prononce sur l'adversaire bavarois

Pour sa première finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich, ce dimanche soir (21 heures, Estádio da Luz) à Lisbonne. À quatre jours de cette affiche historique, qui sera (a priori) sa dernière sortie sous le maillot des Rouge-et-Bleu, Thiago Silva (35 ans), le défenseur central parisien, a évoqué les qualités de l'ogre bavarois.

"Et bien, parler du Bayern Munich est assez facile. Tous ceux qui aiment le football considèrent cette équipe comme un modèle à la fois sur la scène européenne et mondiale. Une équipe qui joue avec une intensité élevée et qui a beaucoup de qualité", a indiqué l'axial brésilien dans un entretien accordé sur le site officiel du PSG. "Et ça va de leur gardien, qui fait partie des meilleurs au monde, à leur attaquant qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison, c’est l'une des meilleures équipes du monde", a poursuivi le capitaine, et de conclure : "Nous devons respecter leur équipe et essayer de garder notre façon de jouer, comme nous l'avons fait toute la saison, pour être à notre plus haut niveau. Nous n’aurons peut-être pas ce supplément de motivation qu’il y a avec nos supporters, mais je peux vous dire que nous ne manquerons pas de motivation".