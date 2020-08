LDC - PSG/Bayern : un écran géant installé au Camp des Loges

La finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich, programmée ce dimanche soir (21 heures, Estádio da Luz) à Lisbonne, sera retransmise au Camp des Loges. En effet, selon L'Equipe, un écran géant va être installé au centre d'entraînement du club parisien et six cents personnes (deux cents enfants de l'association PSG et quatre cents jeunes entre 18 et 20 ans de la commune de Saint-Germain-en-Laye) pourront assister à cette rencontre. Ils prendront place dans la tribune du Stade Georges-Lefèvre. L'écran sera, lui, installé sur la pelouse.