LDC - PSG - Bayern Munich : les compos probables de la finale

À J-1 de la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, voici les dernières tendances qui se dégagent sur les compositions des deux formations.

Ligue des champions - Finale

Le PSG a rendez-vous avec l'Histoire, ce dimanche soir (21 heures) à Lisbonne, en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. À l'Estádio da Luz, antre du Benfica, le Paris Saint-Germain prendra part, pour la toute première fois de sa jeune histoire, à la finale de la plus prestigieuse des compétitions continentales, où il affrontera un poids - très - lourd du Vieux-Continent, le Bayern Munich. Pour dompter l'ogre bavarois, les Rouge-et-Bleu devraient conserver leur schéma tactique en 4-3-3. Après l’intérim plutôt réussi de Sergio Rico contre la formation allemande du RB Leipzig (3-0), lors des demi-finales, Keylor Navas devrait retrouver sa place dans le but parisien. La séance d'entraînement prévue ce jour permettra d'en savoir un peu plus à ce sujet mais une décision définitive ne devrait être prise que dimanche. En défense, Thomas Tuchel devrait faire du classique et reconduire une ligne de quatre avec Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe et Juan Bernat de la droite vers la gauche, soit la même animation observée aux deux tours précédents.

À lire aussi : Navas toujours dans le flou

C’est au milieu de terrain que l'incertitude demeure. Marco Verratti, touché au mollet le 4 août dernier lors d'un choc à l'entraînement, est disponible pour intégrer le groupe parisien, ce qui constitue bien évidemment une excellente nouvelle pour les Rouge-et-Bleu. Mais il reste désormais à savoir quelle formule sera la plus judicieuse pour le technicien allemand dans la gestion de son métronome italien. Ce dernier serait en balance avec Leandro Paredes pour occuper la place de relayeur gauche, avec Marquinhos en sentinelle et Ander Herrera en relayeur droit. Selon L'Equipe et Le Parisien, Leandro Paredes dispose d'une bonne longueur d'avance et Thomas Tuchel devrait refaire confiance aux trois hommes alignés face aux Roten Bullen. Devant cette ligne de trois, la ligne offensive ne devrait pas être modifiée, elle non plus. Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé seront titulaires. Mauro Icardi, déjà remplaçant en demi-finale, prendra à nouveau place sur le banc de touche parisien et verra Neymar occuper l'axe de l'attaque dans un rôle de faux numéro 9.

À lire aussi : Plusieurs changements dans la compo du Bayern face au PSG ?

De son côté, le Bayern Munich, drivé par Hans-Dieter Flick, devrait se présenter dans un système tactique habituel en 4-2-3-1. Le but bavarois sera gardé par l'impressionnant Manuel Neuer. En défense, Benjamin Pavard, qui revient de trois semaines d'absence suite à une blessure au pied gauche, pourrait être préféré à Joshua Kimmich, qui remonterait alors d'un cran sur le terrain. Dans le cas où le Français ne serait pas prêt, le polyvalent allemand conserverait sa place de latéral droit. Dans l'axe central, Jérôme Boateng, sorti sur blessure musculaire à la mi-temps de la demi-finale face à l'Olympique Lyonnais (3-0) mercredi dernier, va mieux et devrait pouvoir tenir son rang aux côtés de David Alaba. La pépite Alphonso Davies occupera, elle, le couloir gauche. Au milieu de terrain, devant la défense, Thiago Alcantara accompagnera Leon Goretzka. Sur le plan offensif, Thomas Müller évoluera en position de numéro 10, tandis que Serge Gnabry et Ivan Perisic animeront les ailes. Enfin, le serial buteur polonais, Robert Lewandowski, occupera lui le front de l'attaque bavaroise.

PARIS SAINT-GERMAIN - BAYERN MUNICH

Paris : Navas (ou Rico) - Kehrer, Thiago Silva (Cap.) , Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Paredes (ou Verratti) - Mbappé, Neymar, Di Maria.

Bayern : Neuer (Cap.) - Kimmich (ou Pavard), Boateng, Alaba, Davies - Thiago Alcantara (ou Kimmich), Goretzka - Gnabry, Müller, Perisic - Lewandowski.