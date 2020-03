LDC - PSG-BvB : les clubs fixés en début de semaine concernant un potentiel huis clos

Mercredi soir (21h), le Paris Saint-Germain doit recevoir le Borussia Dortmund pour le huitième de finale retour de la Champions League. Malgré l'épidémie de coronavirus qui sévit, cette rencontre n'est pour l'heure pas menacée, même si l'hypothèse d'un report d'une semaine a été évoqué. A Paris, le club s'organise normalement et s'apprête à recevoir les 47.000 spectateurs attendus, bien que l'hypothèse d'un huis clos ne soit pas exclue.

Comme le rapporte Le Parisien, le possible passage au stade 3 de l'épidémie dans les prochaines heures entraînerait des mesures plus strictes afin de diminuer et arrêter la propagation du virus, ce qui pourrait changer la donne concernant la présence des supporters au Parc des Princes. D'après nos confrères, une décision sera prise seulement en début de semaine.