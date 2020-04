LDC - PSG-BvB : Neymar avait prévu son coup pour Haaland

Le 11 mars dernier, dans un Parc des Princes totalement vide, le Paris Saint-Germain avait renversé la vapeur face au Borussia Dortmund (2-0), lors des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Les Rouge-et-Bleu, Neymar en tête, avaient alors profité de cette qualification méritée pour chambrer leurs adversaires, en reproduisant la célébration d’Erling Haaland, en position "zen" à l'aller. Selon Marquinhos, qui s'est confié dans une vidéo pour la chaîne YouTube Desimpedidos, ce geste était prémédité par Neymar, qui n'avait que très peu apprécié le comportement des Allemands au Signal-Iduna Park.

"Il aime ce genre de choses. Neymar n'est pas juste un joueur de foot, il n'a pas peur et répond toujours aux provocations. Après son but, je lui ai demandé s'il avait tout sorti. Il m'avait prévenu, je lui ai dit d'attendre la fin du match, mais il m'a dit de le laisser et de ne pas l'arrêter", a expliqué le défenseur central ou milieu de terrain défensif parisien, et de préciser : "Il y avait eu quelques déclarations de leurs joueurs après l'aller. Ils ont gagné le premier match et dans le tunnel des vestiaires il y a eu des railleries et des cris contre nous".