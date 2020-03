LDC - PSG-BvB : Tuchel a de bonnes nouvelles pour Thiago Silva

À quelques jours des retrouvailles avec le Borussia Dortmund en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, les dernières nouvelles de Thiago Silva, le défenseur central du PSG, sont plutôt bonnes.

Blessé à la cuisse droite contre Bordeaux (4-3) le 23 février dernier, Thiago Silva (35 ans) va beaucoup mieux. Après avoir repris la course lundi, le défenseur central du Paris Saint-Germain a renoué avec l'entraînement collectif en ce vendredi. Si le Brésilien sera préservé pour le déplacement sur la pelouse de Strasbourg, samedi après-midi en Ligue 1 (28ème journée), tout porte à croire qu'il sera bel et bien disponible pour l'acte II face aux Marsupiaux. Thomas Tuchel se veut, en tout cas, plutôt optimiste à ce sujet.

"Oui, après hier je suis plus optimiste parce qu'il n'a plus de douleurs. Après dix, onze jours, c'est exactement le timing. Il aurait peut-être pu jouer 15-20 minutes demain, mais le risque est trop grand. Il va faire l'entraînement aujourd'hui, et on va augmenter l'intensité demain et dimanche. Et après, lundi, on verra", a expliqué l'entraîneur allemand en conférence de presse, et de préciser : "Sa présence ou non ? Cela a une grande influence sur tout".

Le capitaine des Rouge-et-Bleu, de son côté, n'imagine pas le match retour au Parc des Princes sans lui : "J'ai parlé avec Thiago presque chaque jour, il prépare complètement son match de mercredi. Il veut absolument jouer", a révélé Thomas Tuchel, qui prendra une décision mardi ou mercredi matin. "On doit décider, mardi ou mercredi matin. On ne peut pas être impatient et pousser. S'il joue, cela a une grande influence sur le poste de Marquinhos. S'il ne joue pas, on trouvera une solution...", a-t-il conclu.