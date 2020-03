En cas de nouvel avertissement ce mercredi face à Dortmund, Angel Di Maria sera suspendu pour un hypothétique quart de finale de Ligue des Champions (7/8 et 14/15 avril), à l'instar de Thorgan Hazard côté BVB. Le milieu offensif argentin, pressenti titulaire, n'a plus joué depuis le 29 février dernier et le match contre Dijon (victoire 4-0), qu'il avait dû interrompre dès la 17e minute de jeu pour une alerte à une cuisse.