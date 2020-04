LDC - PSG-Dortmund : Emre Can n'a pas digéré l'attitude de Neymar

Lors du PSG-Dortmund du début du mois de mars, et la qualification des Parisiens après la victoire 2-0 au match retour, Emre Can n'a pas terminé la rencontre, la faute à un carton rouge reçu dans les dernières minutes de la rencontre. L'Allemand a été sanctionné après une accrochage et une altercation avec Neymar et visiblement, cette décision a du mal à être digérée par le principal intéressé.

"Je ne comprends toujours pas" s'agace Emre Can pour Sport Bild. "Ce n’était tout simplement pas carton rouge. Quiconque s’y connaît en football sait combien de fois de telles situations se produisent. Neymar s’est jeté à terre. Si c’est rouge, on peut donner 15 expulsions à chaque match."