LDC - PSG-Dortmund : La presse également impactée

Le huis clos prononcé hier pour la rencontre ente le PSG et Dortmund, match retour de la Ligue des Champions, aura également des impacts sur la présence et le travail des journalistes. En effet, pour éviter toute contamination liée au coronavirus, les conférences de presse d'avant-match de Thomas Tuchel et de Lucien Favre (prévues ce mardi après-midi) ont été annulées.

Pour demain soir, RMC Sport dévoile que seulement quelques "médias détenteurs de droits choisis par l'UEFA seront présents lors de la rencontre". Les réactions avant et après le match quant à elles, seront recueillies par les services de communication des clubs concernés.