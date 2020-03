LDC - PSG-Dortmund : Le réveil en fanfare du maestro Kimpembe

Après le Barça il y a trois ans, Presnel Kimpembe peut enfin se vanter d'une nouvelle prestation de grande classe en LDC, cette fois face à Erling Haaland, pour permettre au PSG de se qualifier pour les quarts de finale de LDC.

Hier soir, lors de PSG-Dortmund (victoire 2-0 des Parisiens), on a retrouvé, au moins pour un match, le Presnel Kimpembe du 14 février 2017, aperçu lors d'un PSG-Barcelone mémorable au Parc des Princes (4-0). Cette fois, le défenseur français n'a pas éteint Lionel Messi, quintuple Ballon d'Or à l'époque, mais le jeune et fougueux Erling Haaland, qui avait fait tant de mal aux Parisiens au match aller. Il faut dire que le titi "Presko" (24 ans) a parcouru beaucoup de chemin entre ces trois ans, entre les joies (un titre de Champion du Monde et une place de titulaire quasi-indiscutable au PSG), mais surtout les peines : sa main face à Manchester United qui élimine le PSG, sa deuxième partie de saison dernière, les insultes de son frère à l'encontre de Thomas Tuchel il y a trois semaines etc... Comme une renaissance, le gaucher a fait part de toute sa puissance face à un adversaire qui a déjà planté 40 buts cette saison.

Solide dans les airs (3 duels sur 4 remportés) comme au sol (5 sur 7), le roc parisien a affiché une belle complémentarité avec Marquinhos pour éteindre leur adversaire direct. En effet, le Norvégien n'a touché que 23 ballons pour 8 passes réussies, n'a gagné que 40% de ses duels et affiche, surtout, 0 frappe au compteur. A titre de comparaison, le jeune et talentueux buteur avait des stats beaucoup plus glorieuses il y a 3 semaines, le soir de son doublé : 50 ballons touchés, 2 tirs cadrés, 16 passes réussies. Kimpembe a donc reçu énormément de compliments de la part de la presse européenne au sortir de cette grande prestation. A commencer par L'Equipe : "il a diffusé une impression de sérénité et de solidité exceptionnelle. En gardant son ADN, défense en avançant, il a, lui aussi, gagné son combat physique avec Haaland avec beaucoup de justesse dans ses anticipations".

Très propre hier soir, le Tricolore s'en sort avec 7 dégagements, dont un décisif devant Haaland sur un coup-franc (64ème), 2 interceptions, 2 tacles réussis et 3 tacles reçus. Là encore, les stats n'ont rien à voir avec la manche aller, où le Parisien avait effectué 0 dégagement, et réussi seulement 1 interception et 5 duels. Sa première relance, très bonne hier, a aussi créé des décalages pour lancer les attaques parisiennes (87% de passes réussies, 85 ballons touchés). "Le défenseur a été l'un des piliers du PSG pendant quatre vingt dix minutes" lâche sobrement As, le quotidien espagnol. "C'était le Presnel des grands soirs. Celui de l'aller contre le Barça ou face à Manchester United. Le Maestro a exorcisé sa terrible soirée de l'année dernière au même stade de la compétition en éteignant Haaland et avec plusieurs retours déterminants" écrit, de son côté, Le Parisien. Pas de doute, le Parisien a passé une très bonne soirée hier, pendant et après le match !