LDC - PSG-Dortmund : Neymar raconte sa soirée de rêve

Bien au chaud au Brésil pour passer le confinement avec certains amis et sa famille, Neymar a livré son Top 5 des souvenirs de cette saison via son agence de communication. Et forcément, parmi ses plus gros souvenirs, on retrouve le dernier match du PSG avant le confinement : le huitième de finale retour de Ligue des Champions. Malgré le huis clos instauré par l'état français, au début de l'épidémie de coronavirus, le Ney compare l'ambiance à celles des matchs sud-américains, en Copa Libertadores.

"Tous les joueurs étaient prêts, des plus expérimentés aux plus jeunes, ils étaient tous indispensables pour cette victoire. La nuit a été spéciale. On aurait dit que j'étais à la Libertadores ! La foule à l'extérieur du stade nous a reçus dans les rues avec une fête incroyable. Ce dont nous avions besoin s'est passé là-bas, l'union de toute la troupe et de la foule. C'était magnifique !" a-t-il déclaré.