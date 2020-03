LDC - PSG-Dortmund : Paris n'est plus favori !

Logiquement désigné comme le favori de sa double-confrontation avec Dortmund avant le match aller, le PSG fait désormais figure d'outsider pour les bookmakers, avec un retard d'un but à remonter.

Les mouches ont changé d'âne. Trois semaines après le match aller remporté par le club de la Ruhr, les bookmakers voient désormais Dortmund rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions, aux dépens du PSG. La cote de la qualification parisienne, fixée à 1,29 avant la première manche, est montée à 2,06 en moyenne à l'aube du retour. Celle du BVB est elle passée de 3,33 à 1,73. Paris reste néanmoins favori de ce match à domicile, avec une victoire cotée à 1,84 (4,50 pour le nul et 3,83 pour une nouvelle victoire de Dortmund).

Outre le score de l'aller (2-1), pas si handicapant que cela pour les champions de France, ce revirement de situation s'explique aussi par l'absence de public au Parc des Princes, à huis clos en raison du coronavirus, et celle, redoutée, de Kylian Mbappé. Victime d'une angine, l'attaquant français ne s'est pas entraîné de la semaine. Il est pourtant annoncé comme le buteur le plus probable de ce match retour, avec une cote de 2,00. Celle de Neymar est à 2,10, contre 2,39 pour Icardi et 2,40 pour Cavani. Auteur d'un doublé à l'aller, Erling Haaland (2,35) représentera la principale menace pour Keylor Navas.

Du côté des potentielles surprises, on peut citer Marquinhos, dont la cote moyenne du but est à 7,93. Pressenti titulaire au milieu de terrain, le Brésilien pourrait faire parler son jeu de tête sur coups de pieds arrêtés. Achraf Hakimi, auteur de 4 réalisations cette saison en Ligue des Champions, pourrait aussi trouver le chemin des filets (5,17). Et augmenter un peu plus encore les chances des Marsupiaux de filer vers les quarts.