LDC - PSG-Dortmund : Paris va présenter un plan spécial pour éviter le huis clos

Face à la menace d'un huis clos qui se fait de plus en plus pressante, le PSG compte user de tous les moyens possibles et inimaginables pour compter sur ses supporters, mercredi, au Parc des Princes. En effet, alors que le ministère de la santé a désormais interdit les rassemblements de plus de 1000 personnes sauf exception, les Parisiens espèrent trouver une solution alternative pour ramener ses fans dans l'enceinte.

Selon RMC, les dirigeants parisiens vont échanger dans les prochaines heures avec les cabinets du préfet de Paris, décisionnaire final, et de la ministre des Sports Roxana Maracineanu. L'idée du PSG serait de présenter un plan sans supporters allemands ni supporters parisiens, issus des zones de cluster, là où le virus circule activement (actuellement l’Oise, la Haute-Savoie, le Morbihan, le Grand-Est et le Val-d'Oise). Pas sûr, toutefois, que cette solution soit suffisante pour faire flancher le préfet.