LDC - PSG - Istanbul Basaksehir : l'UEFA réagit enfin

Elle a été très longue à venir, mais la voilà, enfin, la réaction de l'UEFA. Après un très - trop - long silence, l'instance européenne vient de publier un communiqué officiel en réaction à l'interruption, pour des propos racistes, du match de la 6ème journée de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir.

"L'UEFA a connaissance d'un incident lors du match de Ligue des Champions de ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir et mènera une enquête approfondie. Le racisme et la discrimination sous toutes ses formes n'ont pas leur place dans le football", peut-on lire dans ledit communiqué.