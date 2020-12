LDC - PSG - Istanbul Basaksehir : la réaction de Kylian Mbappé

Après Presnel Kimpembe, c'est au tour de Kylian Mbappé de réagir sur les réseaux sociaux suite à l'interruption du match de la 6ème journée de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basakasehir. L'attaquant des Rouge-et-Bleu a posté un message clair : "Dîtes non au racisme. Monsieur Webo, nous sommes avec vous", a écrit le numéro 7 parisien. Pour rappel, le quatrième arbitre de la rencontre aurait proféré des paroles racistes envers Achille Webo, l'un des adjoints de l'entraîneur de l'équipe d'Istanbul.

SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽