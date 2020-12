LDC - PSG - Istanbul Basaksehir : la réaction de Presnel Kimpembe

Sur Twitter, Presnel Kimpembe a pris la parole quelques minutes après l'interruption du match entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir. Le défenseur central, qui a encouragé ses coéquipiers à quitter le terrain après les accusations de racisme envers le 4ème arbitre, a posté une image très claire : "Non au racisme". Pour rappel, les Parisiens et les Stambouliotes ont décidé de quitter la rencontre après cet incident, malgré l'enjeu important pour les joueurs de la capitale tricolore : à savoir la qualification en LDC et la première place du groupe. La rencontre reprendra ce mercredi, à 18h55, à compter de la 14ème minute.