LDC - PSG - Istanbul Basaksehir : les mots du quatrième arbitre qui ont tout fait basculer

Ce match entre le PSG et Istanbul Basaksehir a tourné au drame. On joue la 13ème minute et un tacle de Presnel Kimpembe fait réagir le banc de touche stambouliote. Les esprits s'échauffent légèrement et certains membres du staff demandent des comptes au quatrième arbitre. Alors que l'arbitre principal commence à interroger son collègue, ce dernier aurait utilisé des mots racistes pour désigner Pierre Webo.

C'est, du moins, ce qu'a traduit le journaliste roumain Emanuel Roşu sur Twitter. "Le noir qui est là, allez voir qui c'est, le noir là-bas, ce n'est pas possible de se comporter comme ça". Ces mots ont ensuite eu de lourdes conséquences puisque Webo a logiquement été touché par ces propos. Demba Ba, ensuite, a tenu à défendre son coéquipier. Le match, qui a été interrompu à la 13ème minute, reprendra ce mercredi, à 18h55.