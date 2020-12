LDC - PSG - Istanbul Basaksehir : Twitter s'allie au coup de gueule de Demba Ba envers le quatrième arbitre (vidéo)

Ce 8 décembre marquera l'histoire du football. On joue la 14ème minute du match entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Basaksehir et la tension est palpable sur le banc d'Istanbul Basaksehir. Pierre-Achille Webo, l'entraîneur assistant de Basaksehir, interpelle le quatrième arbitre après avoir reçu un carton rouge : "Pourquoi vous dites ''Negro'' ?" Les esprits s'échauffent et Demba Ba s'empresse de régler ses comptes, dans le respect, avec ce quatrième arbitre. Ce geste, très fort, a été mis en lumière sur Twitter, d'autant plus que les joueurs ont décidé d'arrêter le match après cet incident.