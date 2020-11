LDC - PSG - Leipzig : Amadou Haidara juge le PSG

Le PSG doit relever la tête ce mardi en Ligue des Champions. Car une victoire semble impérative pour espérer se hisser jusqu'en huitièmes de finale, tandis que les Allemands du RB Leipzig peuvent prendre une réelle option en cas de victoire. Un match qui arrive quelques jours après la débâcle contre l'AS Monaco (3-2), qui pourrait donner confiance aux hommes de Julian Nagelsmann. Cependant, Amadou Haidara (22 ans) a confié au Parisien qu'il n'avait pas trouvé le PSG friable lors du match aller.

"Avant que l’on marque, le PSG était bien en place. Ils nous ont fait du mal. Je pense que s’ils avaient marqué le pénalty, ça aurait été différent. On a mal commencé, mais on est restés solides et quand on a marqué, on s’est tous dit : on peut le faire. C’est vrai qu’il leur manquait de grands joueurs comme Mbappé et Neymar. On sent bien que, quand ils sont là, c’est un autre match et on va devoir élever encore notre niveau mardi. Franchement, à l’aller, je n’ai pas senti Paris moins en confiance ou plus friable. Je crois simplement qu’on était plus forts en seconde période", a confié le Malien.