LDC - PSG - Leipzig : le groupe parisien avec Verratti mais sans Icardi

Le Paris Saint-Germain accueille le RB Leipzig ce soir, dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour cette confrontation, Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 22 joueurs. Neymar et Mbappé sont bien présents, tout comme Ander Herrera et Marco Verratti, qui ont fait un dernier test ce lundi soir à l'entraînement. Presnel Kimpembe est quant à lui suspendu, Mauro Icardi et Thilo Kehrer sont blessés. Par ailleurs, on note la présence du jeune défenseur âgé de 18 ans, Timothée Pembele.

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H

LE GROUPE DU PSG

Navas, Rico, Letellier - Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Dagba, Bakker, Pembele - Verratti, Herrera, Danilo, Paredes, Rafinha, Ruiz-Atil, Fadiga - Neymar, Mbappé, Kean, Di Maria, Sarabia