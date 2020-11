LDC - PSG - Leipzig : les compos probables

Ce mardi, le Paris Saint-Germain défie son destin. Les Parisiens accueillent le RB Leipzig, pour une revanche du match aller, et la défaite en Allemagne (2-1). Pour ce match, Thomas Tuchel pourrait faire des choix forts. En effet, le technicien allemand devrait privilégier la titularisation du jeune Mitchell Bakker au poste de défenseur gauche, à la place de Layvin Kurzawa. De plus, Marquinhos et Abdou Diallo devraient être placés en défense en l'absence de Presnel Kimpembe (suspendu).

Ligue des champions - Phase de poules / Groupe H

PARIS SG - LEIPZIG

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap.), Diallo, Bakker - Herrera, Paredes - Di Maria, Neymar - Mbappé, Kean

Leipzig : Gulacsi - Konaté, Upamecano, Orban - Adams, Kampl, Sabitzer (cap.), Angelino - Nkunku, Olmo, Forsberg